FAO: maisvoorraad krimpt in 2018-2019

De wereldwijde maisproductie is voor seizoen 2018-‘19 fors naar beneden bijgesteld.

In de mei-publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System) van wereldvoedselorganisatie FAO zijn zowel de tarwe- als de maisproductie naar beneden bijgesteld.

Maisproductie flink lager

De maisproductie is flink naar beneden bijgesteld door de FAO. Voor seizoen 2018-’19 kan de maisproductie met 1.047 miljoen ton mais 3,7% lager uitkomen dan het huidige seizoen (2017-’18). Dat komt voornamelijk doordat minder mais is ingezaaid in de Verenigde Staten.

Maisvoorraad krimpt

Ook verwacht de FAO lagere maisopbrengsten in Argentinië, Brazilië, de EU en Zuid-Afrika. Daarbij blijft het verbruik toenemen, omdat de vraag vanuit de diervoederindustrie aanhoudt. Hierdoor krimpt de maisvoorraad met bijna 11% in 2019 naar 227 miljoen ton.

Mais wordt geladen met een wiellader in Boone, Iowa. In de VS is dit jaar minder mais ingezaaid. - Foto: ANP

Recordhoeveelheid tarwe op voorraad

De verwachte tarweproductie in 2018-’19 is met 1,5% verlaagd naar 746,6 miljoen ton. De neerwaartse aanpassing komt voornamelijk omdat de Russische tarweoogst lager is ingeschat. Voorraden tarwe nemen volgens de FAO wereldwijd wel toe en komen op zelfs een nieuw record in 2019. Dat gebeurt deels omdat Chinese voorraden harder stijgen dan dat de voorraden in de EU en de Verenigde Staten afnemen.

Kleinere voorraden sojabonen

Ook de productie van sojabonen is verlaagd voor het huidige seizoen 2017-’18, met 2,5 miljoen ton naar 334,3 miljoen ton. Argentinië oogst minder sojabonen. Deze lagere Argentijnse opbrengsten worden slechts deels gecompenseerd door een goede verwachte sojabonenoogst in Brazilië. De wereldvoorraad daalt met een vijfde in seizoen 2017-’18 vergeleken met het voorgaande seizoen. Dat komt volgens FAO voornamelijk door lagere voorraden in China en Argentinië.