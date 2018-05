Egypte koopt veel minder pootgoed

Egypte koopt dit seizoen veel minder pootaardappelen dan in voorgaande jaren. Zowel de Nederlandse als de Schotse verkopen aan dat land laat een sterke terugval zien.

Naast minder geld voor nieuw pootgoed speelt ook mee dat bedrijven als Pepsico het pootgoed voor zijn Chipsy chips lokaal wil laten produceren.

Volgens cijfers van het Europese statistische bureau Eurostat valt de EU-export van pootgoed naar Egypte bijna 40.000 ton kleiner uit dan vorig jaar. Nederland en Schotland zijn de belangrijkste leveranciers en leveren dan ook het meest in. Frankrijk ziet zijn pootgoedexport met ruim 4.000 ton slinken naar 18.250 ton, aldus Eurostat.

Afzet vorig jaar naar Egypte 15.000 ton groter

De uitvoer van Nederlandse pootaardappelen naar Egypte blijft dit seizoen steken op 40.591 ton, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Een jaar geleden was de afzet naar dit Afrikaanse land bijna 15.000 ton groter. Schotland zit met hetzelfde probleem als de Nederlandse handelshuizen. De Schotten zien dat hun afzet net onder de Nederlandse export blijft; 40.537 ton. Deze hoeveelheid is ook zo’n 15.000 ton kleiner dan vorig jaar.

Nederland kende in de afgelopen jaren al eerder zo’n terugval in de afzet naar Egypte. De verkoop van oogst 2012 en die van 2007 lieten ook een sterke daling zien. De Schotten hebben dit nog niet eerder ervaren. De afzet vanuit Schotland naar Egypte kende wel wat kleine dalingen, maar laat in het algemeen een sterk opgaande lijn zien.

Egypte grootste afnemer Schots pootgoed

Voor Schotland is Egypte met afstand de grootste afnemer buiten Groot-Brittannië. Bijna de helft van de totale overzeese export van de Schotten gaat naar dit Noord-Afrikaanse land. Daarna volgt Marokko; dit seizoen goed voor zo’n 11.330 ton Schots pootgoed. De Canarische eilanden behoren eveneens tot de grote afnemers van Schots pootgoed met bijna 5.000 ton dit jaar.

Egypte is voor Nederland ook een grote klant, maar Nederlandse exporteurs zien kans om nog grotere hoeveelheden te verkopen in landen als België, Duitsland, Italië en Algerije. Nederland exporteert met 637.209 ton tot en met maart dan ook veel meer dan de 75.000 ton die de Schotten buiten Groot-Brittannië verkopen. Opvallend daarbij is wel dat de export van zowel Nederland als Schotland volgens voorlopige cijfers zo’n 11% tot 12% achterloopt bij vorig jaar.