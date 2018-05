Droogte duwt tarweprijs omhoog

Veel tarwegebieden hebben een tekort aan neerslag. Het drijft de tarweprijs omhoog. RVO noteert de hoogste tarweprijs in bijna 3 jaar.

De graantelers hebben kopzorgen gehad over het vermarkten van de oogst van 2017. Het hele seizoen 2017/2018 stonden de tarwe- en maisprijzen onder druk. De laatste weken stijgen de prijzen echter.

Droogte in de wereld

De droogte begint hardnekkig te worden in de landen rond de Zwarte Zee, zoals in Rusland dat dit seizoen de grootste tarwe-exporteur in de wereld is geworden. In de VS heeft het watertekort al onherstelbare schade toegebracht aan de tarwe. Ook in Canada heeft de tarwe dorst. Op het zuidelijk halfrond is het te droog in Australië, waardoor het pas gezaaide wintertarwe verpietert. Dat betekent dat de tarweproductie in 2018/2019 steeds meer onder druk komt te staan. De mais heeft op het noordelijk halfrond nog heel wat groeidagen te gaan, daar is de situatie minder nijpend dan bij tarwe.

Onzekerheid trekt speculanten aan op termijnmarkt

Wat uiteindelijk wordt geoogst, hangt sterk af van het weer in juni. Deze onzekerheid trekt speculanten aan op de termijnmarkten, want die kunnen alleen wat verdienen als prijzen schommelen. Op de termijnmarkt in Parijs sloot het eerstaflopende tarwecontract (september 2018) maandag op € 183,75 per ton. Dat is de hoogste notering voor een eerstaflopende tarwecontract in ruim 3,5 jaar. Het decembercontract sloot op € 187. Dat is de hoogste notering voor het decembercontract in elf maanden. De maisnotering in Parijs is de hoogste sinds augustus 2017. Ook Chicago noteert de hoogste prijzen voor tarwe en mais in 10 maanden.

Prijsindex IGC

Ook de fysieke markten reageren op de droogteberichten, zo is te zien aan de prijsindexen van de International Grains Council. IGC berekent de indexen iedere dag op basis van noteringen verspreid over de wereld. De tarweprijsindex staat op 199 punten (100 = prijs januari 2000). Dat is de hoogste stand sinds juli 2017. De prijsindex voor mais staat nu op 202 punten. De maisindex schommelt sinds maart dit jaar tussen 200 en 208 punten. Tussen juni 2016 en maart 2018 heeft de maisindex altijd onder de 200 punten gestaan.

RVO noteert € 191 per ton voertarwe

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) noteert deze week € 191 per ton voertarwe, Rotterdam geleverd. Dat is de hoogste tarwenotering van de RVO in bijna drie jaar. Begin juli 2015 noteerde de RVO nog € 199 per ton voertarwe. Sindsdien heeft de tarweprijs het niveau van € 191 niet meer gehaald. Tarwe is nu € 16 duurder dan een jaar geleden. De RVO-notering in week 22 (eind mei) van de laatste 5 jaar staat gemiddeld op € 188,70. Het is voor het eerst dit seizoen dat de wekelijkse RVO-notering boven het 5-jaarlijks gemiddelde staat.