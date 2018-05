Dacom: voorlopig laag infectierisico

Het voorjaar verloopt op de meeste plekken droog. Dit betekent dat er vooralsnog weinig risico is op de aardappelziekte phytophthora.

Dat constateert Cor Rijzebol, senior technical expert bij Dacom Farm Intelligence.

Aardappelpercelen groeien snel dezer dagen en dan is het zaak om het gewas te beschermen tegen phytophthora. Boerderij publiceert wekelijks kaartjes van Dacom, die het risico op infecties aangeven. De kaartjes rollen uit het phytophthora-spuitadviessysteem van Dacom.

Veel groene stippen is goed nieuws voor aardappeltelers, want dat betekent een laag risico op phytophthora. - Bron: Dacom

Effect van afgelopen winter

“Het is een beetje moeilijk te voorspellen wat het effect is van de afgelopen winter op phytophthora”, vertelt Rijzebol. Door de natte herfst van 2017, waarin de ziekte in ruime mate aanwezig was, is vanuit het pootgoed of afvalhopen weer een primaire infectie te verwachten. “Maar uiteindelijk heeft de winter ook redelijk wat vorst gebracht en is er naar verwachting minder opslag”, schetst Rijzebol.

Felle buien

Voor nu is het interessant of de oösporen dit voorjaar nog schade kunnen doen. In de afgelopen weken kwamen op diverse plekken felle buien voor. Daarbij zijn toch redelijk wat aardappelen die net boven stonden, bedekt met opspattende grond. Dat maakt het alweer vroeg spannend.

De komende dagen zijn veel stippen, die staan voor de meetpunten, lichtgroen. Dat is een goed teken voor aardappeltelers.