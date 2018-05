Dacom: laag risico op phytophthora

De infectiedruk voor phytophthora blijft laag de komende dagen.

Pas vanaf vrijdag 1 juni nemen de infectiekansen toe, vooral in het zuiden. Dat blijkt uit de phytophthora-monitoring van Dacom Farm Intelligence, die Boerderij wekelijks publiceert.

Woensdag 29 mei staat Nederland nog vol lichtgroene stipjes: phytophthora maakt nauwelijks kans zich te ontwikkelen in aardappelen. Alleen in het zuidwesten en in Zuid-Limburg verschijnen donkergroene (5-10% kans op een infectie) en blauwe stippen (10-15%).