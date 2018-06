Cosun: wisselende stand bieten

Bietenpercelen staan er wisselend voor. De eerste percelen zijn gesloten.

Dit meldt coöperatie Cosun. Andere percelen hebben daar nog 2 tot 3 weken voor nodig.

Dankzij de hoge temperatuur groeien de bieten goed. Door de hulp van het groeizame weer is de achterstand ingelopen die was ontstaan door het late zaaien. Maar extreme neerslag veroorzaakt plaatselijk grote problemen.

Hoosbuien

Op verschillende plekken is de afgelopen week in korte tijd tientallen millimeters water gevallen, meldt de coöperatie. ‘In het zuidwesten, maar ook lokaal in het noordoosten en zuidoosten, hebben de bieten op de lager gelegen gedeelten enige tijd onder water gestaan. De vraag is wat op termijn de gevolgen zijn voor de groei en of de structuur zich kan herstellen’, aldus Cosun.

Wortelbrand

In het noordoosten constateert Cosun op dergelijke percelen de eerste afdraaiers door wortelbrand. De bietenplantjes hebben het zwaar, maar na een week is enig kleurherstel te zien. De wortel begint toch weer te ontwikkelen, het bovenste deel is bruinig en vormt nauwelijks zijworteltjes. Het is afwachten hoe deze plekken zich verder ontwikkelen, verklaart de coöperatie.

Verder constateert Cosun dat in bijna alle gebieden de eerste ei-afzetting en/of mineergangen door de bietenvlieg zijn gesignaleerd.