Chitine drukt aaltjespopulatie

BioMygreen brengt een bodemverbeteraar op de markt die ook een aaltjesdodende werking heeft.

Met een natuurlijk product aaltjesschade in akkerbouwgewassen voorkomen. Dat kan volgens Jacqueline Baar, directeur van BioMygreen in Velp (Gld.) Op basis van chitine ontwikkelde BioMygreen het middel BioMypro-NemC dat bestaat uit bewerkte chitine aangevuld met fulvinezuren. Het product wordt op de markt gebracht als bodemverbeteraar en mag ook in de biologische teelt toegepast worden.

Stap buiten de bodem

Chitine is een product waarmee volgens Baar de wereld vol zit. Het is de bouwstof van insecten en spinnen. Akkerbouwpercelen bevatten van nature weinig van deze dieren en daarom ook weinig chitine. Onbewerkt toedienen is volgens Baar geen optie. Bij de omzetting van onbewerkte chitine door de natuur komt ammonium vrij, waardoor de wortels van het gewas verbranden. Dat is volgens Baar ook de reden dat eerdere proeven met toediening van onbewerkte chitine uit garnalendoppen niet het verwachte resultaat opleverden. Daarom maakt Biomygreen deze stap buiten de bodem.

In combinatie met toevoeging van fulvinezuren ontstaat een product dat veilig is voor het gewas en dat het gunstige bodemleven stimuleert. BioMmygreen claimt dat toepassing van NemC leidt tot minder aaltjes en ziekteverwekkende schimmels in de bodem en dat het de groei van het gewas bevordert. Voor een bodembehandeling is 10 liter product nodig en het kost € 49,50 per hectare. NemC kan ook in het seizoen nog over het gewas gespoten worden.

Foto: Peter Roek

Alternatief voor chemische nematiciden

Toedienen van chitine stimuleert volgens Baar micro-organismen die de eieren van de aaltjes aanpakken. Baar ziet NemC als een alternatief voor chemische nematiciden als Vydate of Nemathorin. Een proefveld met zaaiuien leverde toediening met NemC een bijna 5 % hogere netto uienopbrengst dan het onbehandelde deel. De proef is aangelegd op kleigrond in Dreischor (Zld.). Volgens teler Coen van den Hoek heeft het proefveld een licht aantoonbare besmetting met stengelaaltjes. De standaard behandeling met Vydate helpt wel om gewasschade te beperken, maar verlaagt de besmetting niet. Het verlamt de aaltjes, maar doodt ze niet. Voor de proef is NemC over de bouwvoor gespoten en met de zaaibedbereiding ingewerkt. De combinatie NemC met mycorrhizaschimmels leverde in 2017 een 8% hogere opbrengst dan onbehandeld. Naar aanleiding van de proefresultaten, waarbij ook de aaltjespopulatie verminderde, past Van den Hoek NemC ook op praktijkpercelen toe. De teler verwacht wel een paar rotaties nodig te hebben om de aaltjesbesmetting weer op het natuurlijke achtergrondniveau te krijgen.