CBB: hogere bietenprijs nodig voor Belgische teler

Bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij in België hebben zeker een nabetaling van € 6 nodig, bovenop de basisprijs van € 25 per ton bieten.

Anders bestaat het risico voor de suikerproducent dat de akkerbouwers minder bieten gaan telen, schrijft secretaris-generaal Peter Haegeman van de Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) in het ledenblad.

De Tiense Suikerraffinaderij is een dochterbedrijf van de Duitse suikerproducent Südzucker. Deze heeft met de bietentelers afgesproken dat de bietenprijs afhangt van de verkoopprijs van suiker, die Südzucker produceert in Duitsland, België, Frankrijk en Polen, waar het concern dochterbedrijven heeft. Haegeman schat dat de bietenprijs in het basiscontract dan uitkomt op € 25 per ton bieten met 18,07% suiker. Dit is nauwelijks kostendekkend, stelt Haegeman. “En dan moet de teler de gemiddelde hectareopbrengst van de fabriek van 96 ton bieten gehaald hebben. Dit levert een gemiddelde opbrengst op van € 2.371 per hectare, terwijl de gemiddelde kostprijs schommelt rond € 2.360. Dan blijft € 11 per hectare over als arbeidsvergoeding voor de teler.”

‘Teler correct compenseren voor risico‘s’

Na het eind van het suikerseizoen (30 september 2018) bepaalt Südzucker de nabetaling. Die moet minstens € 6 per ton bieten bedragen, stelt Haegeman. “Dat bepaalt of akkerbouwers doorgaan met de bietenteelt. De telers verwachten een correcte compensatie voor de risico’s die zij nemen en een fatsoenlijke vergoeding voor hun arbeid.”