Brazilië houdt de uienexport in de benen

De afzet van uien in week 19 (2e week mei) komt volgens voorlopige exportcijfers van het GroentenFruit Huis uit op 14.546 ton.

Deze exportweek wordt in de benen gehouden door de vraag van Brazilië. Het land blijft goed aan de markt met een afname van 3.205 ton in week 19. Dat is 22% van de hoeveelheid uien die in die week is uitgevoerd. Als de kwaliteit van de uien dit seizoen beter was geweest, had Brazilië nog meer uien kunnen ontvangen.

Groot-Brittannië vraagt met 1.961 ton vrijwel evenveel als de voorgaande week (week 18: 2.087 ton), maar zo’n 1.000 ton minder dan eind april. Toch is Groot-Brittannië goed voor een tweede plek in week 19.

Aandeel Europese landen groot

Mauritanië en Ivoorkust ontvangen respectievelijk 1.896 ton en 1.135 ton. De daarop volgende afnemers zijn Frankrijk en Spanje. Het aandeel Europese landen is groot deze tijd van het jaar, mede omdat veel uien niet meer geschikt zijn om te transporteren naar verre bestemmingen.

Over het hele seizoen 2017-’18 bekeken zijn 1,028 miljoen ton uien uitgevoerd tot en met week 19. Wil de export op het niveau komen van vorig jaar, dan moet in de weken tot en met week 26 nog bijna 45.000 ton uien worden uitgevoerd. Dat is gemiddeld bijna 6.500 ton per week.