Bieten 2 weken later gezaaid dan normaal

Bieten zijn gemiddeld 2 weken later gezaaid dan normaal.

Volgens Suiker Unie zijn de bieten nagenoeg allemaal gezaaid. “Na een lange zaaiperiode met verschillende onderbrekingen is de gemiddelde zaaidatum uitgekomen op 16 april. Dat is bijna 2 weken later dan we de laatste jaren gemiddeld hebben gezien.”

200 hectare bieten overgezaaid

Telers hebben ongeveer 200 hectare bieten moeten overzaaien. De helft daarvan moest opnieuw worden gezaaid vanwege korstvorming. Suiker Unie meldt dat in alle teeltgebieden de opkomst van de bieten op de laatst gezaaide percelen door korstvorming wordt bemoeilijkt. De andere helft is overgezaaid vanwege vreterij. Op percelen met als voorvrucht grasland en groenbemesters zijn veel emelten waargenomen. Ook vreterij door ritnaalden komt regelmatig voor.

Volgens Suiker Unie zit de groei er goed in bij de bieten. “De hoge temperaturen van de laatste dagen zijn goed voor de ontwikkeling van de bieten.”