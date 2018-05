Beperking gebruik neonicotinoïden was terecht

De in 2013 ingestelde beperkingen in het gebruik van neonicotinoïden waren terecht. Dat zegt het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg.

Dat zegt het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg in een zaak die was aangespannen door Bayer, Syngenta en BASF tegen de Europese Commissie.

De Europese rechter vindt daarnaast dat de beperkingen in het gebruik van fipronil als gewasbeschermer in 2013 niet hadden mogen worden opgelegd.

Het Europese Gerecht deed donderdag 17 mei uitspraak in 3 rechtszaken die door de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen waren aangespannen tegen de Europese Commissie. De uitspraak van het gerecht kan nog worden aangevochten bij het Europese Hof van Justitie.

Regels aangescherpt

De neonicotinoïden clothianidin, thimethoxam en imidacloprid werden in 2013 voor een groot deel in de ban gedaan, vanwege de schadelijkheid voor bijen. Onlangs heeft de Europese Commissie de beperkingen nog aangescherpt. Die aangescherpte Europese regelgeving verbiedt alle gebruik van neonicotinoïden buiten de kas. Daarmee wordt onder andere het gebruik van gecoat zaad in de bietenteelt onmogelijk. De regeling uit 2013 had al het gebruik van gecoat zaad van koolzaad, soja, zonnebloem en mais verboden.

Syngenta heeft in de procedure aangevoerd een schade te lijden van minimaal € 368 miljoen.

Neonics voldeden niet langer aan criteria

De Europese rechter vindt het terecht dat bij de toelating aan gewasbeschermingsmiddelen de eis wordt gesteld dat bijen niet meer dan verwaarloosbaar aan de middelen worden blootgesteld en dat het gebruik “geen onaanvaardbare acute of chronische gevolgen heeft voor het overleven en de ontwikkeling van een honingbijenkolonie, rekening houdend met effecten op de larven of op het gedrag van de honingbijen.”

De rechter zegt dat op basis van de adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit de Europese Commissie terecht kon concluderen dat de neonicotinoïden niet langer aan de goedkeuringscriteria voldeden.

Leveranciers teleurgesteld

Syngenta vindt de uitspraak teleurstellend. Het verbod van de Commissie is volgens het concern gebaseerd op een hypothetisch risico. Bovendien blokkeert de uitspraak innovaties om de landbouw milieuvriendelijker te maken. Bayer zegt dat het verbod op neonicotinoïden een grote impact heeft op de suikerbietenteelt. Bayer bekijkt welke juridische mogelijkheden er nog zijn de uitspraak aan te vechten.

Fipronilbesluit nietig verklaard

De Europese rechter vindt dat de Europese Commissie niet zorgvuldig te werk is gegaan met het verbod op het gebruik van fipronil als gewasbeschermingsmiddel. De Europese Commissie besloot in 2013 het gebruik van het middel te beperken tot kasteelten en tot zaden van prei, ui, sjalot en koolsoorten in de volle grond die worden geoogst voor de bloei. De rechter zegt dat de beperkingen op het fipronilgebruik zijn vastgesteld zonder vooraf de gevolgen van dat verbod af te wegen. Het fipronilverbod is daarmee nietig verklaard. Daarmee zijn de beperkingen die in 2013 zijn opgelegd weer van de baan. De Europese Commissie moet in de leemte in de regelgeving voorzien.