Bayer: zorgen om trips in uien

In percelen tweedejaars plantuien zijn diverse waarneming van trips gedaan.

De situatie rondom trips in uien in zorgelijk. Dat meldt Bayer CropScience in een update over de ontwikkeling van de plaag, die vorig seizoen veel schade aanrichtte in het gewas.

‘Graaddagengrens overschreden’

“Inmiddels is in heel Nederland de graaddagengrens waarop de larven starten met ontwikkeling (95,4 graaddagen, red.) overschreden”, verklaart Mark Ermers, gewasadviseur vollegrondsgroenten bij het bedrijf. In percelen tweedejaars plantuien zijn diverse waarneming van trips gedaan. “Gezien de weersvooruitzichten wordt de situatie er – op een lokale stortbui na – niet beter op. De meimaand verloopt op de meeste plekken erg droog. In combinatie met de hoge waarden voor de graaddagen is de uitgangssituatie zorgelijk.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

Bestrijding met contactmiddelen

Half juni is de eerste cyclus volledig voltooid. Dat moment is bepalend voor de ontwikkeling van de populatie trips.

In de beheersing van de plaag is de eerste klap een daalder waard, benadrukt Ermers. “Beperk de opbouw van de populatie larven. Bij aanhoudend droog weer zijn volwassen trips met contactmiddelen te bestrijden.”

Voor zaaiuien beperkt het advies zich vooralsnog tot waarnemen. “De vroegste percelen komen nu in het vierde pijp-stadium. Vanaf dit stadium kunnen trips zich in de schacht van de zaaiui verschuilen en ontwikkelen.”