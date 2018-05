Avebe sluit lange campagne af

Avebe heeft op 17 mei zijn aardappelcampagne afgerond.

Die dag zijn de laatste aardappelen aangevoerd. Niet eerder duurde een aardappelcampagne zo lang, meldt de zetmeelaardappelverwerker. De campagne duurde op de locatie in Gasselternijveen langer dan normaal vanwege het testen van de nieuwe Solanic-lijn voor hoogwaardig aardappeleiwit. Deze test is geslaagd en de eerste producten zijn geproduceerd. Solanic wordt met name in snoepjes, plantaardige kaas en vleesvervangers gebruikt.

Goed verlopen campagne

Om de eiwitlijn langer te kunnen draaien, waren meer aardappelen nodig dan de coöperatieve Avebe-telers aan zetmeelaardappelen voorradig hadden. Reden dat bij uitzondering Avebe ook extra overtollige laaggehaltige fritesaardappelen heeft aangekocht. De coöperatie kan dan ook terugkijken op een goed verlopen campagne, aldus Marieke Kanon, communicatie- en marketingspecialist bij Avebe.

Kwaliteit tot einde goed

Deze aardappelcampagne kende een lastige start met natte oogstomstandigheden in het najaar. Dit zorgde voor een iets hoger tarrapercentage van rond de 7%. Hoewel in de afgelopen maand de temperatuur steeg, bleef de kwaliteit van de aardappelen in de laatste fase van de campagne goed. Het zetmeelgehalte schommelde deze campagne rond de 20% met enkele uitschieters naar boven en beneden. Dit is in lijn met het meerjarig gemiddelde.