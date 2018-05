Aspergeprijs in vrije val

Vanaf 6 april is de prijs van asperge gestaag gezakt tot een niveau van € 1,67 op 1 mei.

Werd er op de vrijdag na Pasen bij ZON fruit & vegetables nog € 16,75 genoteerd voor de sortering AA Extra Wit, daarna ging het omlaag naar € 5,20 op 18 april, om met een stijging naar € 6,20 daags erna verder te zakken tot € 2,46 op 30 april en € 1,67 op 1 mei. Dat is zelfs lager dan in de voorgaande twee jaren begin mei, want toen kelderde de prijs rond half mei pas naar dit bedenkelijke niveau.

De oorzaak laat zich raden: de paar zomerse dagen die we hebben gehad, zorgden voor een flinke piek in de aanvoer. ZON fruit & vegetables spreekt van 75 tot 80% meer aanvoer dan vorig jaar in deze week, terwijl er toch ook sprake is van een laat najaar.

Traditionele seizoen maakt zeer slechte start

Het moge duidelijk zijn dat het glasseizoen uitstekend verliep, maar dat het traditionele seizoen een zeer slechte start maakt. Deze ontwikkeling doet zich ook in andere landen binnen de EU voor, daarom zijn er ook weinig mogelijkheden op de exportmarkt.

Gezien de weersvoorspelling op de korte termijn zal de aanvoer nog wel even op een hoog niveau blijven, wellicht dat acties in supermarkten ervoor zorgen dat het prijsniveau toch wat zal aantrekken.

De paar zomerse dagen die we hebben gehad, zorgden voor een flinke piek in de aanvoer van asperges. - Foto: ANP

Sprankje hoop

Voor de wat langere termijn is de verwachting wel dat het prijsniveau zich weer enigszins zal herstellen. Een sprankje hoop doet zich wel voor, want op 3 mei zat de prijs weer wat in de lift, richting bijna € 4,00 per kilo.