Insecticide Benevia wordt toegelaten

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft het insecticide Benevia op basis van de nieuwe actieve stof cyantraniliprool toegelaten.

Het middel wordt toegelaten in:

aardappelen

sluitkool- en bloemkoolachtigen

wortelgewassen

knolselderij

ui-achtigen

koolraap

rode biet

schorseneer.

Benevia pakt bijvoorbeeld de wortelvlieg, uienvlieg en koolvlieg aan, maar ook rupsen, trips en luizen. In spruiten heeft het meerwaarde, omdat trips met de huidige insecticiden slecht te bestrijden is. Ook in uien en prei krijgt het een grote rol tegen trips, vanwege het verdwijnen van de zaadcoating met fipronil.

Daconil 500 vloeibaar (chloorthalonil) mag voortaan ook in wintergerst, winter- en zomerrogge, triticale en spelt, maar niet in zomergerst. Chloorthalonil helpt de schimmel ramularia te bestrijden, omdat ramularia ongevoelig is geworden voor strobilurines en SDHI‘s.

Van de herbiciden en loofdoodmiddelen Finale en Basta (glufosinaat-ammonium) is de toelating Europees ingetrokken. De uiterste afleverdatum is 31 januari 2019 en de opgebruikdatum 31 januari 2020.