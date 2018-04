Akkerbouwers hebben geld op de rekening staan

Akkerbouwers hadden eind maart met € 36.000 relatief veel geld op de rekening-courant staan.

Eind december stond er nog gemiddeld € 23.000 op de lopende rekening. Eind maart 2017 was dat € 27.100.

De relatief hoge stand van de rekening-courant geeft echter een vertekend beeld, stelt Jan de Ruyter, sectorbankier Plantaardige Sectoren bij ABN Amro in een artikel op de website van de bank.

Bedrag op lopende rekening

ABN Amro berekent op basis van gegevens van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research het gemiddelde bedrag dat een akkerbouwer aan het eind van de maand op de lopende rekening heeft staan. Dit geeft inzicht in het liquiditeitsverloop op een akkerbouwbedrijf.

De Ruyter constateert dat de stijging van het saldo op de lopende rekening in de eerste 3 maanden van dit jaar minder hard is gegaan dan in voorgaande jaren. “De voornaamste reden is de lagere inkomsten uit verkopen van bewaarproducten. De hogere stand in de eerste 3 maanden van 2018 is vooral het gevolg van het verschuiven van het aflevertijdstip van producten. Door een matige bewaarkwaliteit werd de akkerbouwer gedwongen om eerder dan gewenst te verkopen. Daarnaast worden kosten voor pootgoed en bietenzaad later afgerekend.”