Agrico: pootgoedprijs € 26 hoger dan verwacht

Agrico zet de indicatieprijs voor pootaardappelen op € 26 per 100 kilo.

In januari verwachtte Agrico nog een indicatieprijs van € 23. De indicatieprijs van oogst 2017 is € 5 lager dan van oogst 2016, maar hoger dan die van 2015 (€ 24) en 2014 (€ 23). Agrico maakt begin juli de definitieve pootgoedprijs bekend. Die is meestal € 1 tot € 2,50 hoger dan de indicatieprijs.

Pootgoedklassen S t/m A

De indicatieprijs geldt voor de pootgoedklassen S t/m A voor alle maten 28-op, af boerderij, inclusief premies en exclusief vergoedingen. De prijs is inclusief kwekerslicentie. Voor monopolierassen betaalt de teler gemiddeld € 1,85 per 100 kilo pootaardappelen.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

‘Alle pootgoed verkocht’

De indicatieprijs valt hoger uit dan verwacht, zegt directeur Jan van Hoogen van Agrico. “Het afzetseizoen begon in mineur. De markt voor consumptieaardappelen was slecht in Europa. Dit drukt de afzet van pootaardappelen. Gelukkig stijgt de vraag naar fritesrassen. Agrico heeft van alle grote fritesrassen, zoals Fontane en Markies, alle pootgoed verkocht”, aldus Van Hoogen.

‘Door de regen verliep de oogst van pootaardappelen dramatisch langzaam’

Overzeese bestemmingen

De afzet van pootaardappelen naar overzeese bestemmingen verliep goed voor Agrico. Ook vroeg in het seizoen, zegt Van Hoogen. “Door de regen verliep de oogst van pootaardappelen dramatisch langzaam. Desondanks is het ons gelukt alle vroege bestemmingen vrijwel volledig te kunnen beleveren, zoals Bangladesh, Pakistan, Cuba en Soedan. Wij laten pootgoed voor de vroege bestemmingen telen op gronden waar de oogst vlotjes kan verlopen. Ook hanteren we een spreiding over Nederland voor deze rassen.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

Pootgoed poten van bovenaf bekeken pic.twitter.com/5YM3wL3hOB — Jeroen Rampen (@jprampen) 21 april 2018

Laat gepoot

Van Hoogen is ook tevreden over de afzet naar Noord-Afrika. “De verkoop van pootgoed aan Egypte en Algerije verliep goed. Alleen voor Marokko hadden we niet genoeg pootgoed.”

Van Hoogen constateert dat de aardappelen dit voorjaar laat worden gepoot. “Ook in Zuid-Europa is flink later gepoot. Door het slechte seizoen voor consumptieaardappelen hebben we minder pootgoed verkocht aan Zuid-Europa, maar de fritesindustrie in Europa vraagt steeds meer pootgoed. Daar profiteert Agrico van, omdat we in die sector een groot marktaandeel hebben.”

13.050 hectare in pootgoedpool

Oogst 2017 had ruim 25% bovenmaat, zegt Van Hoogen. “Dat is zeker 6 procentpunten hoger dan oogst 2016. Het bovenmaatse pootgoed bracht weinig op, omdat consumptieaardappelen goedkoop zijn.”

In de pootgoedpool van Agrico van oogst 2017 zat 13.050 hectare. Dat is 3% meer dan bij oogst 2016. Er is 39,5 ton pootgoed geoogst per hectare. Dat was 38 ton bij oogst 2016, maar vorig jaar is veel bovenmaats pootgoed gerooid.