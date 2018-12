Zoetere rassen suikerbieten in rassenlijst 2019

De trend in ontwikkeling van nieuwe suikerbietenrassen gaat weer wat meer in de richting van rassen met hogere suikergehaltes.

Dat blijkt uit de cijfers in de Aanbevelende Rassenlijst 2019. De vooruitgang in suikeropbrengst in voorgaande jaren is volgens Martijn Leijdekkers, onderzoeker bij bieteninstituut IRS, vooral gerealiseerd door een hogere wortelopbrengst van de bieten.

De genetische vooruitgang in suikeropbrengst is jaarlijks 1% tot 1,5%. De voor 2019 nieuw opgenomen rassen hebben gemiddeld hogere suikergehaltes dan de bestaande rassen.

Zelfde hoeveelheid suiker met minder bieten

De hele suikersector wil graag hogere suikergehaltes, omdat voor dezelfde hoeveelheid suiker dan minder volume getransporteerd en verwerkt hoeft te worden. Dat scheelt kosten en beperkt de CO 2 -footprint van suiker. Bij het bepalen van de rangschikking in de lijst krijgen zoete rassen daarom voor suikergehalte voor iedere procentpunt boven de 100 een bonus van een half punt.

Als voorbeeld noemt Leijdekkers het nieuwe ras Kinga. Dat zou met een financiële opbrengst van 99 eigenlijk niet als nieuw ras in de lijst opgenomen worden, maar door het hoge suikergehalte krijgt het toch een plaats als nieuw aanbevolen ras in de rassenlijst.