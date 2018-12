Verwerkende industrie pakt iets minder aardappelen

De verwerkende industrie heeft met 336.500 ton in november wat minder aardappelen verwerkt dan voorgaande maand. In oktober ging dan ook een recordhoeveelheid van 370.500 ton aardappelen naar de fabrieken.

Alsnog ligt de verwerking dit seizoen in de maanden juli tot en met november op recordhoogte. De verwerking ligt 1% voor op die in dezelfde periode een jaar eerder, dat valt op te maken uit cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Er is tot en met november ruim 1,6 miljoen ton aardappelen verwerkt. Dit seizoen zijn veel mindere partijen opgeruimd, zowel vrije als contractaardappelen. Betere contractpartijen werden daardoor naar voren geschoven. Af-landaanbod was er niet meer in november, waardoor de verwerking wat terugliep. De industrie is, mede door het doorschuiven van contractpartijen, de laatste maanden van het jaar goed ingedekt en relatief rustig met aankopen op de markt. Het aandeel importaardappelen ligt net als vorig jaar in november rond 40%.