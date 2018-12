Veel wintertarwe heeft het moeilijk in de wereld

De relatief hoge prijzen zorgen waarschijnlijk voor een groei van het tarweareaal.

De wintertarwe heeft het moeilijk in grote delen van de wereld. De relatief hoge prijzen zorgen waarschijnlijk voor een groei van het tarweareaal, verwacht de wereldvoedselorganisatie FAO. Maar gezien de slechte conditie van de wintertarwe vraagt de FAO zich af of de wereld volgend seizoen 2019/2020 meer tarwe produceert dan dit seizoen.

Te weinig regen

De FAO constateert in het laatste rapport over de graanmarkt (AMIS) dat veel wintertarwe op het noordelijk halfrond in rust is. “Maar er zijn zorgen over aanhoudende droogte in Noord-Europa, vooral in Duitsland en Tsjechië. Het wintergraan is daar slecht gekiemd. Ook in het zuiden van Oekraïne en het noorden van China valt te weinig regen om de wintertarwe goed de winter in te laten gaan. In Canada is een deel van de wintertarwe onder slechte omstandigheden gezaaid. Voor de rest staat de wintertarwe er goed bij op het noordelijk halfrond.”

Lees verder onder de tweet.

Droogte in Australië

Op het zuidelijk halfrond is de oogst van tarwe volop aan de gang. Australië oogst echter veel minder door droogte. Argentinië verwacht een bovengemiddelde tarweoogst.

Voor dit seizoen 2018/2019 schat de FAO de wereldtarweproductie op 725 miljoen ton. Doordat het verbruik van 740 miljoen ton veel groter is krimpen de wereldvoorraden. Dat heeft een prijsopdrijvend effect. Ook bij mais is de productie (1.068 miljoen ton) lager dan het verbruik (1.108 miljoen ton). Daardoor moet de wereld dit seizoen ook de wereldvoorraad mais aanspreken.

Sojamarkt

Bij de sojamarkt is het net andersom, constateert de FAO. De productie (369 miljoen ton) overstijgt het verbruik (355 miljoen ton). De voorraden groeien daardoor.

De tendensen die de FAO schetst zijn terug te zien in de prijzen op de wereldmarkt. De prijsindex van de International Grains Council (IGC) voor tarwe staat 15% hoger dan vorig jaar begin december. De maisprijs noteert een plus van 7%. De sojaprijsindex is 8% lager dan vorig jaar.