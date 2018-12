VTA: zoals verwacht fors minder aardappelen

De vrije voorraad aardappelen is dit jaar fors kleiner dan vorig jaar. In absolute tonnen is er 26,6% minder vrije voorraad dan een jaar geleden, dat meldt de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) over de voorraadinventarisatie gehouden rond 15 november. Daarmee komt de vrije opslag 6% onder het 5-jarig gemiddelde uit.

Gekeken naar de afgelopen 5 jaren lag in november 2015 het percentage vrije opslag ruimschoots lager dan in dit seizoen. Van de voorraad in opslag is bijna 60% verkocht, dat was vorig jaar in november 53%.

“De voorraad is conform de verwachting”, zegt Bert Timmermans, voorzitter van de VTA-handelscommissie aardappelen. “We kijken nu tegen problemen aan om de contracten van dit jaar goed af te wikkelen.”

Er zijn met 13% van de totale opbrengst relatief weinig aardappelen geleverd. Dat bevestigt het beeld van de dagelijkse praktijk met een kleine aardappeloogst. Dit ondanks de toename van het consumptieaardappelareaal met 0,1%, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde opbrengst per hectare onder VTA-leden is netto 42,7 ton per hectare. De netto-opbrengsten verschillen enorm; van 20 ton tot 70 ton per hectare. De totale opbrengst komt in combinatie met de geringe areaalgroei en opbrengstdaling 23% lager uit dan vorig seizoen. En ruim 15% lager dan het 5-jarig gemiddelde.