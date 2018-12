Uitzonderlijke situatie op Europese graanmarkt

De Europese Unie is dit seizoen een netto-importeur van graan geworden. Dat is voor het eerst in zeker 10 jaar dat de EU meer graan importeert dan het exporteert.

Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat de EU in seizoen 2018-2019 (sinds 1 juli) 12,4 miljoen ton graan heeft verkocht op de wereldmarkt. De import komt op 12,8 miljoen ton. Daarmee is de EU een netto-importeur geworden van 400.000 ton graan. Vorig seizoen rond half december was de EU nog een netto exporteur van 5,4 miljoen ton graan. Toch verwacht de Commissie dat de totale export dit seizoen wel boven de import uitkomt. De export zal toenemen tot 31,7 miljoen ton graan tegenover een import van 25,6 miljoen ton. De Commissie stelt dat de Russische export zal afnemen waardoor meer vraag ontstaat naar Europees graan, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “De Russische overheid en de graanhandel overleggen over een vrijwillige beperking van de export. Rusland heeft minder geoogst, maar de export draait op volle toeren. Dat maakt voedsel duurder in Rusland en dat willen de autoriteiten voorkomen.” Dat de Russische export hapert, blijkt uit de laatste aankooptender voor tarwe van Egypte. Voor het eerst in een half jaar koopt Egypte geen tarwe uit Rusland. De handel zat al te wachten op dit moment. Daardoor steeg de tarwenotering op de termijnmarkt in Parijs met zo’n € 10 gedurende de laatste 4 weken.