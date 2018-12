Suiker Unie zoekt telers voor bijbaan als chauffeur

Suiker Unie is op zoek naar Cosun-telers en loonwerkers die tijdens de bietencampagne als chauffeur willen bijspringen.

De wervingsactie wordt gedaan in samenwerking met transportbedrijven. Voor transportbedrijven is het een hele puzzel om de bezetting van alle vrachtwagens voor de campagneperiode rond te krijgen.

320 vrachtwagens en 850 chauffeurs

Tussen bietenpercelen en de 2 fabrieken van Suiker Unie rijden gemiddeld 320 vrachtwagens. In shifts worden die bemand door circa 850 chauffeurs.

De schaarste aan bietenchauffeurs staat niet op zich. In de hele transportsector is al enkele jaren een groeiend en nijpend tekort aan chauffeurs. Steeds meer transportbedrijven maken daarom gebruik van buitenlandse chauffeurs. Zelfs Filipijnse chauffeurs worden naar West-Europa gehaald, waar ze op een werkvergunning uit Polen, Slowakije of de Baltische staten werken om de lonen laag te houden.

Foto: Joep van der Pal

‘Veel mogelijkheden voor boeren die tijd over hebben’

Volgens Jan Haveman van Post & Haveman in Dronten is dat in het bietentransport nog niet aan de de orde. “Het lukt nog met Nederlanders.”



Zeven dagen per week

Post & Haveman is gedurende de bietencampagne met 40 à 50 auto’s voor Suiker Unie onderweg. Er wordt 7 dagen per week dag en nacht gereden. Per auto zijn tot 4 à 5 chauffeurs actief.

“In allerlei vormen”, zegt Haveman. “Sommigen rijden alleen overdag, anderen alleen ’s nachts, de een hele weken, anderen een dag of weekend per week of per 2 weken. Het geeft een heel geregel, maar het komt erop neer dat er nogal wat mogelijkheden zijn voor boeren die in de rustige winter tijd over hebben.”

Suiker Unie werft de chauffeurs voor haar vervoerders. Aanmeldingen worden na een gesprek doorgegeven aan een vervoerder die de chauffeurs conform de CAO zal betalen.