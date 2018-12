Suikerprijs in EU dendert weer omlaag

De suikerprijs in de EU bereikte in oktober met € 320 per ton een nieuw dieptepunt.

Zo’n lage suikerprijs drukt de bietenprijs die de akkerbouwers in de EU gaan ontvangen voor de bietenoogst van 2018.

De Europese Commissie berekende in oktober een gemiddelde prijs van € 320 per ton witsuiker. Dat is de laagste prijs sinds de Commissie in juli 2006 startte met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde prijs van geraffineerde suiker in de EU.

Niet verrassend

Dat de suikerprijs in oktober in Europa zo’n sterke duikeling maakte, is niet verrassend, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Van juli tot september lagen de spotprijzen op een dieptepunt. Toen was de impact van de droogte op de suikerproductie nog niet duidelijk. Er zijn toen contracten afgesloten voor de levering in de tweede helft van dit jaar. Dat drukt de prijs in oktober flink naar beneden.”

Suikerproducenten zoeken nieuwe bestemmingen

De RVO-woordvoerder verwacht dat de Commissie voor november een hogere suikerprijs zal melden. “De suikerprijzen zijn na de zomer gestegen, omdat analisten een daling van de suikerproductie verwachten in de wereld. Sommige analisten verwachten al een klein tekort. Daarnaast zoeken telers van bieten of suikerriet naar alternatieve gewassen.”

“En suikerproducenten zoeken andere bestemmingen. India heeft net toestemming gegeven om suiker in te zetten voor de productie van ethanol. Tot slot stijgt het verbruik van suiker ieder jaar in de wereld met 3 miljoen ton. Er moet steeds meer suiker worden geproduceerd om de stijgende vraag bij te houden.”