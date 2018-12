Suikerbieten bijna allemaal voor kerst gerooid

De week voor kerst moest volgens de gegevens van Suiker Unie nog 2% van het landelijk areaal suikerbieten gerooid worden.

De laatste weken is wekelijks zo’n 3% van het suikerbietenareaal gerooid. In het noordelijk zand-dalgebied stonden relatief nog de meeste bieten in de grond, zo’n 5% van het areaal. In Zuid- en oostelijk Flevoland en op de Zeeuwse eilanden zijn alle bieten al gerooid. De Suiker Unie-fabrieken hebben inmiddels 85% van de bieten verwerkt, het einde van de campagne is daarmee voorzien op 9 januari.

Minder suiker en meer tarra in bietencampagne

Het suikergehalte loopt iets terug. Het gemiddelde gehalte daalde met 0,2% punt naar 17,6%. Het campagnegemiddelde tot nu toe komt daarmee op 17,4%.

De tarra was met 11,3%, 1,2% hoger dan de week ervoor. De neerslag geeft hogere tarrapercentages ook in de reeds gerooide, niet afgedekte bieten.

Bestel op tijd bietenzaad voor komend seizoen

Suiker Unie roept telers op om hun bietenzaad voor volgend seizoen snel te bestellen, de zaadbestelling sluit op 4 januari. In de vroegbestelling van augustus was circa 50% van beoogde hoeveelheid besteld. In de nu openstaande hoofdbestelling is een flink deel besteld. Maar er zijn nog heel veel telers die nog moeten bestellen.

Sommige rassen zijn inmiddels uitverkocht en enkele andere rassen zijn nog maar beperkt leverbaar. Restzaad van 2018 dat behandeld is met het insecticide Sombrero mag niet meer gebruikt worden. Mocht er alsnog een vrijstelling komen voor neonicotinoïden, dan betreft dit een andere formulering van een ander middel. Dus ook in dat geval mag dit restzaad niet meer worden gebruikt. Restzaad zonder insecticiden mag komend jaar wel gebruikt worden.