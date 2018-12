Suiker Unie steekt geld in plantaardig eiwit

Suiker Unie koopt de plantaardige eiwitproducent Green Protein.

Suiker Unie verwacht een stijgende vraag naar plantaardige eiwitten. Het bedrijf produceert al biogas, vezels, grondstoffen voor medicijnen en uiteraard suiker. Door de overname van Green Protein wordt Suiker Unie ook actief in de afzetmarkt van plantaardige eiwitten.

RuBisCo uit groene bladeren winnen

Green Protein ontwikkelde een proces om het eiwit RuBisCo uit groene bladeren te winnen. Dit eiwit kan worden toegepast als voedingsingrediënt, meldt Suiker Unie. Directeur Paul Mesters is verheugd over de overname. “De overname van Green Protein past bij onze strategie om alle componenten van de suikerbiet optimaal te verwaarden. Hiermee spelen we tevens in op de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten.”

Suiker Unie produceert al biogas, vezels, grondstoffen voor medicijnen en uiteraard suiker. - Foto: Roel Dijkstra

Icos Capital Fund III

De innovatiekracht van start ups is belangrijk, stelt Frank van Noord, directeur Innovation bij moederbedrijf Cosun. “In een steeds sneller veranderende wereld is vroegtijdige samenwerking met start ups cruciaal voor een productief innovatieklimaat.” Daarom treedt Cosun toe tot Icos Capital Fund III. Dat is een internationaal investeringsfonds voor start ups in de biochemie en agrofood. De bietentelerscoöperatie zoekt nieuwe toepassingen voor de agrarische grondstoffen die de dochterbedrijven verwerken. Volgens Cosun krijgt de coöperatie zo toegang tot een groot internationaal netwerk van innovatieve ondernemers en houdt het goed zicht op nieuwe ontwikkelingen. Andere investeerders in het fonds zijn Nouryon (voorheen: AkzoNobel Specialty Chemicals) en de Zwitserse Bühler Group.