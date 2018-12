Steeds meer tijdelijke vrijstellingen middelen in EU

Europese lidstaten hebben steeds meer de neiging tijdelijke vrijstellingen te geven voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Dat leidt tot een ongelijk speelveld.

Europees milieucommissaris Vytenis Andriukaitis is bezorgd over het toenemende gebruik van tijdelijke vrijstellingen. In de vergadering van landbouwministers is dat probleem aan de orde. De Oostenrijkse voorzitter Elizabeth Köstinger heeft eerder in het algemeen plantgezondheid en gewasbescherming op de agenda gezet. De problematiek rond de vrijstelling voor verboden middelen is actueel, nu een aantal lidstaten heeft besloten neonicotinoïden bij uitzondering toe te staan, terwijl de middelen niet langer toegelaten zijn.

Lees verder onder de tweet.

Volgens landbouwminister Carola Schouten leidt het strenge goedkeuringsproces voor werkzame stoffen tot een vermindering van het aantal beschikbare middelen. Daardoor komen boeren in de problemen als zich bepaalde ziekten of plagen voordoen in hun gewassen. “Dit leidt tot het steeds vaker verlenen van tijdelijke vrijstellingen door lidstaten en dus tot een ongelijk speelveld”, constateert Schouten.

Tijdens de vorige vergadering van landbouwministers, op 19 november, heeft Europees commissaris Vytenis Andriukaitis betoogt dat lidstaten meer werk moeten maken van het wederzijds erkennen van toegelaten middelen. Daarmee krijgen boeren en tuinders de beschikking over meer middelen.

Schouten vindt dat de goedkeuring van laag-risicostoffen moet worden vereenvoudigd, op zowel Europees niveau (toelating van werkzame stoffen) als lidstaatniveau (toelating van middelen waarin die werkzame stoffen zijn verwerkt).