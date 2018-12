Senegal wil vooralsnog geen extra Nederlandse uien

De belangrijkste afnemer van uien in de eerste helft van het afzetseizoen, Senegal, wil vooralsnog geen extra uien uit Nederland meer ontvangen.

De regulatie van importuien wordt gedaan door het agentschap Agence de Régulation des Marchés (ARM). “De Senegalese grens voor importuien is nog tot 15 januari 2019 geopend voor importuien. Dat is deze week besloten in een vergadering van het ARM”, zegt William Nannes, inkoper bij J.P. Beemsterboer Food Traders uit Warmenhuizen. “Het ziet ernaar uit dat er geen extra quotum wordt afgegeven in het nieuwe jaar, omdat het aanbod uien dat momenteel uit andere landen in Afrika op de markt ligt ruim voldoende is. Er liggen te veel goedkopere uien uit andere landen zoals Marokko, Tunesië, Spanje en China daar op de markt.”

124.500 ton via quotum afgezet

Dit seizoen is 124.500 ton uien via het quotum afgezet. In eerste instantie gaf Senegal een quotum van 90.000 ton af, vervolgens 99.500 ton en eind dit jaar is daar nog eens 25.000 ton bijgekomen. Het Senegalese importquotom voor uien was vorig seizoen 166.000 ton. Toen lagen de prijzen veel lager en was het aanbod groter. Voor importaardappelen sluit Senegal de grens op 8 januari 2019.