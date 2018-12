Ruimte voor prijsstijging tarwe in EU

De tarwe voor de export raakt in Rusland uitverkocht. Dat geeft ruimte voor prijsstijgingen in Europa.

Rusland is de grootste concurrent van de EU op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Volgens het Franse marktbureau Agritel begint de Russische export te stokken. In de tweede helft van november was de export 40% kleiner dan in de eerste helft van november. Dat biedt kansen voor exporteurs in de EU, de VS en Argentinië, stelt het marktbureau.

Oogst van 70 miljoen ton tarwe

Analisten verwachten dat Rusland snel door zijn tarwe heen is. Het land oogstte dit jaar ongeveer 70 miljoen ton tarwe. Dat is 15 miljoen ton minder dan vorig jaar. Maar de export loopt als een trein. Dit seizoen, vanaf 1 juli, is volgens Agritel tot nu toe 20% meer tarwe verkocht aan buitenlandse afnemers dan in dezelfde periode vorig seizoen, ondanks de veel kleinere oogst.

Rusland werd vorig seizoen 2017/2018 de grootste tarwe-exporteur in de wereld. - Foto: EPA

3 redenen voor stijging export

Rusland werd vorig seizoen 2017/2018 de grootste tarwe-exporteur in de wereld. Sinds 2006 heeft het land de tarweproductie bijna verdubbeld (+91%). De export nam in die periode toe met 280%, berekent Agritel. Het bureau noemt 3 redenen voor deze stijging. Sinds 2013 blijven de winters in Rusland relatief mild. Daardoor wordt meer wintertarwe geteeld. Die haalt in Rusland een hectareopbrengst die 3 keer zo hoog is als bij zomertarwe. Daarnaast gebruiken de tarwetelers steeds beter zaad en teeltmethodes waardoor de hectareopbrengsten toenemen. De Russische tarwe wordt verscheept vanuit de Zwarte zee. Daar vandaan kan tarwe gemakkelijk worden getransporteerd naar de grote afnemers in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië.