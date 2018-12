Onrendabele suikerfabrieken gaan dicht

Onrendabele suikerfabrieken sluiten volgend jaar hun deuren. Ook zal het bietenareaal in de EU krimpen in 2019.

De oorzaak is de lage suikerprijs, was de boodschap op een conferentie van de International Sugar Organisation in Londen. De Duitse nieuwssite AgrarZeitung bericht daarover.

Hans-Jörg Gebhard, voorzitter van de Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ), vindt dat het areaal bieten in de EU minstens 20% moet krimpen om de suikerprijs te kunnen laten stijgen. “De huidige suikerprijs is ontoereikend voor de producenten.”

‘Niet veel effect sluitingen op totale productie’

Gebhard verwacht dat suikerfabrieken dicht zullen gaan. Ook directeur van de Duitse suikerproducent Nordzucker Lars Gorissen sluit dat niet uit. Dat geldt ook voor Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun.

“Als deze situatie op de suikermarkt langer duurt, zullen fabrieken met een hoge kostprijs dicht gaan. Dat zullen fabrieken zijn met een kleinere capaciteit. Daarom zullen sluitingen niet veel effect hebben op de totale productie in Europa. Deze verwachting leeft breed in de Europese suikerindustrie”, zegt De Lugt.

De EU stopte per 30 september 2017 met de suikerquotering. Daardoor groeide het bietenareaal met 20%. Dit jaar is het areaal in de EU gelijk gebleven rond de 1,6 miljoen hectare.

Als de industrie niet het voortouw neemt, dan doen de akkerbouwers het wel

De Lugt verwacht in 2019 een krimp van het bietenareaal in de EU. “Cosun verlaagde de toewijzing voor oogst 2019 naar 100%. Dat was 107% voor oogst 2018. In Duitsland wordt een krimp van het bietenareaal verwacht van 5% tot 7%. Ook Frankrijk gaat minder bieten telen. Als de industrie niet het voortouw neemt, dan doen de akkerbouwers het wel. Door de hogere tarweprijzen gaan boeren meer tarwe telen.”

De Lugt: op langere termijn opleving suikermarkt

Voor de langere termijn verwacht De Lugt een opleving van de suikermarkt. “De suiker die Cosun van oogst 2019 maakt, wordt pas eind 2019 en in 2020 verkocht. Voor 2020 zijn de perspectieven wat gunstiger. Dan zijn productie en consumptie beter in evenwicht. Op de termijnmarkt zie je dan ook een stijgende lijn in de suikernoteringen.”