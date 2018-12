Nefyto uit zorg over toelating middelen

De toelating van nieuwe stoffen voor de gewasbescherming stokt. Dat baart Carlos Nijenhuis zorgen.

Nijenhuis is voorzitter van Nefyto, de organisatie van bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto hield dinsdag 11 december zijn jaarvergadering in Den Haag, waar Nijenhuis zijn jaarrede hield.

In 2017 geen enkele nieuwe stof toegelaten

In Europa wordt het steeds lastigere nieuwe chemische middelen toegelaten te krijgen. Nijenhuis toonde een grafiek waaruit bleek dat het aantal nieuwe toegelaten werkzame stoffen in de Europese Unie al jaren op de vingers van één hand is te tellen. In 2017 stokte de toelating van nieuwe stoffen geheel.

Daarbij komt dat ook steeds meer middelen die voor een hernieuwde toelating in aanmerking komen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. “In 2017 hebben we géén vernieuwing gezien in de chemische gewasbescherming. Dat is jammer”, aldus Nijenhuis.

Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis. - Foto: Ton Kastermans

Invloed politiek op toelating

De Nefyto-voorzitter haalde een uitspraak aan van Franse sociaaldemocratische Europarlementariër Eric Andrieu, voorzitter van de speciale commissie die zich heeft gebogen over de toelatingsprocedure voor werkzame stoffen. “We vragen lidstaten om niet langer synthetische actieve stoffen toe te laten”, zei Andrieu. Nijenhuis: “Wie zegt dan nog dat de politiek geen invloed heeft op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen?”

Ook toelating groene middelen stokt

De voorzitter constateerde dat niet alleen de toelating van chemische middelen stokt. Ook met de toelating van groene middelen loopt het niet gesmeerd. Daarom ontwikkelt Nefyto een Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen. Doel daarvan is onder andere om inzichtelijk te maken welke groene middelen worden toegepast.

Nefyto wil eenheid te brengen in de verschillende groepen van groene gewasbeschermingsmiddelen, zodat ook het gebruik ervan beter kan worden gekwantificeerd en de discussie erover helder en op feiten is gebaseerd.