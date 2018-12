Nacontrole pootgoed afgerond met 25,2% verlagingen

Keuringsinstantie NAK heeft het onderzoek van de nacontrole van pootaardappelen afgesloten met een verlagingspercentage van 25,2.

Dat percentage was de hele nacontrole al hoog, veel hoger dan in de voorgaande seizoenen.

Luizen hadden het goed door het warme, droge weer. Dat verhoogt het risico op virusoverdracht. Virus was in het gewas echter lastig te herkennen door het zonnige weer.

Heronderzoeken klasseverlagingen nog gaande

De resultaten van de nog lopende heronderzoeken kunnen het percentage klasseverlagingen nog beïnvloeden, meldt NAK erbij. Deze onderzoeken zijn naar verwachting voor het einde van het jaar klaar.

De nacontrole is vlot verlopen vergeleken met de voorgaande jaren. NAK heeft 4,9 miljoen knollen onderzocht.

Tegenvallende pootgoedopbrengsten

Niet alleen is er veel pootgoed in klasse verlaagd, de opbrengsten vielen door de droogte ook nog eens tegen. Door het beperkte aanbod van pootaardappelen, zijn de prijzen van het plantgoed van teelt 2019 hoog. De beschikbaarheid en maatsortering van rassen is bovendien beperkt. Dat betekent hogere telersrisico’s in het nieuwe seizoen.