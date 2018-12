NEPG: definitieve aardappeloogst EU5 in 2018 18% lager

De Europese telersorganisatie NEPG raamt de opbrengst in de EU5 afgelopen aardappeloogst op 24,3 miljoen ton.

Dat is 18% lager dan afgelopen jaar (29,6 miljoen ton) en 7,9% lager dan het 5-jarig gemiddelde (26,5 miljoen ton). De uiteindelijke aardappelopbrengst ligt een fractie hoger dan NEPG in september 2018 verwachtte. Toen schatte de organisatie op basis van eigen proefrooiingen de opbrengst in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op 23,5 tot 24 miljoen ton.

In november werden de opbrengstramingen van de statistiekbureaus van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland bekend en werd voor deze 4 landen de opbrengst bijgesteld naar 20 miljoen ton. Dit was exclusief het Verenigd Koninkrijk, omdat deze de opbrengst altijd aan het einde van het jaar bekend maken.

Opbrengstraming Verenigd Koninkrijk

Afgelopen week maakte eindelijk ook het Verenigd Koninkrijk haar opbrengstraming bekend. Deze bedraagt 4,2 miljoen ton, de laagste opbrengst sinds 2012. Het Verenigd Koninkrijk kende een late aardappeloogst en net als elders in Europa had het last van de droogte. De hectare-opbrengst was 15% lager dan gemiddeld en bedroeg gemiddeld 41,7 ton per hectare.

Minder aardappelen in voorraad

Recente voorraadpeilingen bij NEPG-leden wijzen uit dat er veel minder aardappelen in voorraad liggen dan normaal. Veel partijen met doorwasproblemen zijn versneld verwerkt, goede (contract)partijen, die eigenlijk voor levering november en december gepland stonden, zijn over het jaareinde heen getild. De NEPG verwacht dat ook in het nieuwe jaar de markt op een stabiel hoog niveau blijft. Verwerkers hebben de eerste contracten voor teeltseizoen 2019 gepresenteerd, en deze reflecteren de huidige marktsituatie. Met andere woorden: de contractprijzen liggen op een hoger, volgens NEPG realistischer, niveau.