NAV: aanpak oneerlijke handelspraktijken eindelijk geregeld

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) sluit het meldpunt voor oneerlijke handelspraktijken.

Volgens de NAV wordt een aparte afdeling opgericht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die zich bezig gaat houden met oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedselketen.

De NAV heeft haar doel bereikt, zegt bestuurder Keimpe van der Heide. “We lobbyen sinds 2012 tegen oneerlijke handelspraktijken. Ons meldpunt heeft de NAV goed geholpen om druk te zetten op deze discussie. Er was een vrijwillige gedragscode, maar dat werkt niet goed. Mede door onze lobby is bereikt dat oneerlijke handelspraktijken per EU-richtlijn verboden worden. De NAV heeft het meldpunt daarom niet meer nodig.”

Richtlijnen opnemen in nationale wetten

De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld die 8 oneerlijke handelspraktijken verbiedt, zoals later betalen dan 30 dagen na levering of orders van bederfelijke producten op het laatste moment afzeggen. Volgens Van der Heide moeten de lidstaten deze richtlijn opnemen in nationale wetten. “Een boer die te maken heeft met oneerlijke handelspraktijken heeft dan 3 mogelijkheden. Hij kan het melden bij de ACM-afdeling, dan blijft zijn zaak anoniem. Ook kan hij een stichting om bemiddeling vragen. De boer kan ook naar de rechter stappen, maar dan blijft zijn zaak niet anoniem.”

Vrijwillige aanpak werkt niet

In 2014 bleek uit een ledenpeiling van de NAV dat 72% van de respondenten met oneerlijke handelspraktijken te maken heeft gehad. Het toenmalige ministerie van Economische Zaken deed een proef met de vrijwillige Gedragscode eerlijke handelspraktijken en een meldpunt waar boeren klachten konden melden. Maar volgens Van der Heide werkt die vrijwillige aanpak niet.