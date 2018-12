Minder aardappelen geëxporteerd in november

De vraag naar aardappelen is in november wat terug gelopen vergeleken met de voorgaande maanden.

Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) blijkt dat in november 59.704 ton industrie- en consumptieaardappelen is geëxporteerd. Daarmee is 6,1% minder aardappelen uitgevoerd vergeleken met de vorige exportmaand. Voor een deel heeft dat te maken met de hoge aardappelprijzen. Maar ook België, die de eerste 4 maanden van dit seizoen gemiddeld ruim 37.500 ton per maand afnam, heeft minder afgenomen.

België heeft de afgelopen maand met 31.705 ton 16% minder aardappelen gekocht dan in oktober. Frankrijk daarentegen heeft dit seizoen met 25.992 ton 80% meer aardappelen dan in dezelfde periode een jaar eerder afgenomen. Mede hierdoor is de uitvoer binnen Europa groter dan vorig seizoen. Toch valt de seizoenafzet in de maanden juli tot en met november 1% lager uit dan een jaar eerder.

Er is dit seizoen 308.678 ton aardappelen uitgevoerd. Niet alleen België heeft minder afgenomen. Buiten Europa heeft het continent Afrika vergeleken met vorig seizoen ook een stuk minder ontvangen. Namelijk bijna 50% minder aardappelen. Marokko kon daar voor lagere prijzen aardappelen leveren, waardoor minder Nederlandse aardappelen die kant op zijn vervoerd.