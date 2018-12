Lager suikergehalte, meer tarra in bietencampagne

Het suikergehalte van bieten is iets gedaald in de 13e campagneweek.

Dat blijkt uit de laatste gegevens van Suiker Unie. De suikerbieten die zijn geleverd in de eerste week van december hadden gemiddeld 17,8% suiker, de weken ervoor was dat 18%. Het wisselvallige weer is een logische verklaring voor de daling van het suikergehalte.

De variatie tussen de teelgebieden is 16,7% (midden Brabant-Zuid) tot 18,6% (Groningse klei). Het campagnegemiddelde komt na 13 weken op 17,4%. Nog 5% van de bietenoogst staat in het veld. West-Brabant heeft de meeste bieten te rooien.

Meer tarra

Met de buien neemt ook de tarra toe; voor het eerst komt deze begin december net boven de 10% uit. De schoonste bieten kwamen uit teeltregio Graafschap/Achterhoek: 6,7%. De meeste tarra is gemeten in de aanvoer uit de Kop van Noord-Holland: 13,4%. Het gemiddelde over de hele campagne zit, dankzij de grotendeels droge oogstperiode van dit seizoen, op een nette 7,7% tarra.

De winbaarheid ligt gemiddeld nog altijd rond de gebruikelijke 90 punten. In week 13 liep de winbaarheid uiteen van 87,2 (Limburg midden/De Peel) tot 91,3 (Noordoostpolder).