Koper langer toegestaan als bestrijdingsmiddel

De Europese toelating van koperverbindingen is door Scopaff, de permanente commissie voor landbouw, met 7 jaar verlengd tot eind 2025

Het is volgens de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) echter een stof is die ‘zorgwekkend is voor de volksgezondheid of het milieu’. Dat meldt Vilt.be. Vanwege zijn giftigheid zou het gebruik van koper als gewasbeschermer binnen de EU oorspronkelijk op 31 januari 2019 vervallen.

Geen alternatieve oplossingen voor biologische boeren

Hoewel de Efsa de toxiciteit van koper bevestigt, blijft het gebruik ervan toegelaten in de EU. “De mogelijke opeenhoping van koper, een niet-afbreekbaar zwaar metaal, in de bodem kan risico’s opleveren voor landarbeiders, vogels, zoogdieren en bodemorganismen, als ook voor het milieu in ruimere zin”, aldus de Efsa. Momenteel zijn er echter geen alternatieve oplossingen beschikbaar voor biologische boeren die fungiciden gebruiken voor de productie van aardappelen, druiven, tomaten en appels.

Overgangsperiode

Europese boeren zijn al begonnen oplossingen te zoeken om hun kopergebruik te verminderen en alternatieven te vinden en willen daarom een overgangsperiode. Tussen nu en eind 2025 is het toegestaan per hectare maximaal 28 kilo koper te gebruiken. Dit komt overeen met een jaarlijkse hoeveelheid van 4 kilo per hectare.

Ophoping in de grond

Veelvuldig gebruik van koper kan leiden tot ophoping in de grond. In Frankrijk zijn al diverse biologische wijnboeren teruggeschakeld op gangbaar, omdat door het veelvuldige kopergebruik het bodemleven in hun wijngaarden finaal verdween.

In Nederland is koper sinds 2000 verboden

In Nederland is vanwege zijn toxiciteit koper als bestrijdingsmiddel verboden sinds 2000. Het mag echter wel in lage doseringen als bladmeststof worden toegepast. Ondanks dit verbod worden in natte jaren in Nederland vatbare bio-aardappelen nog steeds met hoge doseringen koper tegen phytophthora bespoten, onder het mom van een bladbemesting.