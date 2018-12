Kleine aardappelverwerkers polsen tonnencontract

Kleine verwerkers polsen bij enkele telers naar tonnencontracten in het zuiden van Nederland.

Dat zegt Frans van Wanrooij, senior agrarisch bedrijfsadviseur bij Abab in zijn column ’Risicospreiding voor aardappeltelers’. Concreet noemen om welke verwerkers het gaat kan hij niet. “Ik denk zelf dat kleinere verwerkers balletjes opgooien bij telers om te kijken hoe dat valt.”

In een normaal jaar maakt het voor verwerkers niet uit of een verwerker een hectare- of tonnagecontract krijgt. Het is in extreme jaren dat deze discussie naar boven komt. Van Wanrooij: “De keuze van afzet en risicospreiding is ten alle tijden belangrijk om alert op te blijven.”

Meer tonnagecontracten niet aan de orde

Naar aanleiding van de column van Abab stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat verwerkers meer tonnencontracten willen. Echter hebben de 4 grootste aardappelverwerkers in Nederland (Avkio Potato, Farm Frites, McCain en Lamb Weston Meijer) vorige maand aan Boerderij laten weten dat meer tonnagecontracten afsluiten niet aan de orde is.