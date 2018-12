Ivoorkust blijft goed aan de uienmarkt

De afzet van uien naar Ivoorkust blijft goed in de benen.

Uit de laatste voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis blijkt dat in week 46 ruim 5.200 ton uien naar Ivoorkust zijn gegaan. Daarmee blijft Ivoorkust Senegal op de hielen zitten. Senegal heeft in dezelfde week medio november ruim 5.500 ton uien afgenomen.

Verschuiving in afzet

Ivoorkust heeft van week 27 tot en met week 46 al 68.283 ton uien afgenomen. Dat is 15% van de totale uienafzet. Vorig jaar in dezelfde periode nam Ivoorkust 13% van het totaal voor haar rekening. Er vindt een verschuiving in afzet plaats, want Senegal neemt met 78.677 ton uien dit seizoen ‘slechts’ 18% van het totaal af. Dat was in dezelfde periode een jaar geleden nog 23% (2017: 117.001 ton).

Weekexport relatief hoog

De gemiddelde weekexport ligt dit seizoen met 22.352 ton relatief hoog voor het aanbod uien op de markt. Hoewel de uienexport achter blijft bij de voorgaande seizoenen blijft de afzet stevig doorlopen met 447.044 ton t/m week 46. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is 13% minder afgenomen en vergeleken met 2 seizoenen geleden is er 5% minder uitgevoerd.