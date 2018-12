Importheffing Colombia op frites niet van de baan

Het ziet er niet naar uit dat Colombia de heffing op frites uit West-Europa gaat opheffen.

Ook niet nadat premier Rutte en landbouwminister Schouten daar tijdens een handelsmissie in Colombia op hebben aangedrongen. “We hopen dat Colombia de heffing gaat heroverwegen”, zegt secretaris Hylke Brunt van de vereniging van aardappelverwerkers (VAVI). “Want de argumentatie van Colombia is erg zwak. Maar het ziet er niet goed uit.”

‘Dumping’ in Colombia

Colombia stelde onlangs een importheffing in op diepgevroren frites uit Nederland, België en Duitsland. Volgens Colombia bieden de West-Europese aardappelverwerkers hun frites in Colombia veel goedkoper aan dan in andere landen. Dat is dumping, vindt de Colombiaanse overheid. De wereldhandelsorganisatie WTO verbiedt dumping.

Verwerkers vrezen domino-effect

De verwerkers vinden dat Colombia een oneerlijke vergelijking maken, omdat de producten per land kunnen verschillen in specificaties. Daardoor zijn grote prijsverschillen mogelijk. Zuid-Afrika en Brazilië hebben al eerder importheffingen ingesteld op Europese frites. De verwerkers vrezen een domino-effect en dat na Colombia nog meer landen volgen. Brunt: “We hopen dat de Europese Commissie deze kwestie aankaart bij de WTO.”

Heffingen aankaarten bij WTO

De handelsministers van de lidstaten bogen zich eind november over de importheffingen. De ministers vinden dat de Commissie de heffingen moet aankaarten bij de WTO. Brunt: “Ook leden van het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Commissie. Wij zijn blij dat het Parlement ook ongerust is over deze ontwikkeling.”