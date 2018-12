Hoge prijs zorgt voor kleinere uienexport EU

De uienexport is in week 47 met 24.887 ton nog steeds flink voor de tijd van het jaar, dit wordt gecombineerd met de lagere opbrengsten. Opvallend is dat er in week 47 minder uien naar Europese landen gaan.

Groot-Brittannië heeft dit seizoen 10% van de totale uitvoer voor haar rekening genomen, maar haalt in de derde week van november slechts 2% binnen: 432 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het hoge prijsniveau is mede veroorzaker van de rustige afzet. Mede daardoor pakken Britse kopers meer binnenlands product. Ook Duitsland en België hebben in week 47 fors minder uien afgenomen dan in de voorgaande weken. Wel hebben Duitsland en Groot-Brittannië in de voorgaande weken meer uien afgenomen dan de in dezelfde periode een jaar geleden. Maleisië daarentegen heeft dit seizoen met zo’n 8.000 ton 69% minder uien dan de voorgaande 2 seizoenen afgenomen. Maleisië haalt goedkopere uien uit China. Het gros van de uien gaat in de eerste helft van het exportseizoen naar West-Afrikaanse landen. De gemiddelde weekafzet is dit seizoen 22.486 ton in week 27 tot en met 47. Daarmee ligt de afzet (met 472.198 ton) 14% achter op de uitvoer van vorig seizoen.