Hoge kwaliteit en vaart in bietencampagne

De bietencampagne van 2018-‘19 gaat als een speer met mooie prestaties en een vlot verloop, blijkt uit de gegevens van Suiker Unie.

In de twaalfde campagneweek (vorige week, laatste week november) is in de bij de fabrieken aangeleverde suikerbieten gemiddeld maar liefst 18% suiker gemeten. Net als de voorgaande week. Het laagste suikerpercentage is nog altijd een nette 17,3%, in het gebied Maas en Meijerij/Noord Limburg. De hoogste score is een knappe 19,1% suiker in de bieten van de Groningse klei. Het campagnegemiddelde komt hiermee op 17,4%. De bandbreedte over de campagne tot nu toe is 16,4% (Noord-Holland midden) tot 18,6% (Duitse teeltgebied bij Groningen) suiker. Die gebieden schieten er waarschijnlijk uit, omdat ze minder hebben geleverd dan andere regio’s en de kans op een afwijking dus groter is.

Monstername bij de Suiker Unie-fabriek. - Foto: Roel Dijkstra

Tarrapercentages lopen iets op

De tarrapercentages lopen door de neerslag logischerwijs wat op. De variatie was vorige week 7,3 tot 12,8%. Het gemiddelde kwam op 9,7%. Dat leidt tot een campagnegemiddelde van 7,5%, wat heel netjes is. De winbaarheid zit rond de gebruikelijke 90 punten.

Bietenoogst bijna klaar

De bietenoogst is bijna klaar. De tussenstand van het nog te rooien areaal was maandag 8%. De meeste van die hectares liggen in Limburg (17%).