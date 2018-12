Franse bietenteelt is verliesgevend

De akkerbouwers in Frankrijk lijden voor het eerst in de geschiedenis verlies op de bietenteelt.

Voorzitter Eric Lainé van de Conféderation Generale des Planteurs de Betteraves schat het verlies voor oogst 2018 op gemiddeld € 400 tot € 500 per hectare. “Het is voor het eerst dat de Franse bietentelers de productiekosten niet terug verdienen”, zegt Lainé in een interview met het vakblad Le Betteravier.

Ongekende crisis in suikersector

De CGB behartigt de belangen van 26.000 bietentelers in Frankrijk. Volgens Lainé beleeft de suikersector een ongekende crisis. “Dit is in 50 jaar niet voorgekomen. We hebben een combinatie van lage opbrengsten en vooral zeer lage bietenprijzen.”

6 ton minder geoogst dan 5-jaarlijks gemiddelde

Lainé schat dat de Fransen gemiddeld 83 ton bieten per hectare hebben geoogst. Dat is 6 ton minder dan het 5-jaarlijks gemiddelde en 13 ton onder het niveau van oogst 2017. Daarnaast verwacht Lainé lage bietenprijzen. “Ik betreur dat Cristal Union voor oogst 2018 geen minimum bietenprijs meer hanteert. Tereos hanteert een basisprijs van € 25 per ton voor oogst 2017 en 2018.”

Basisprijs nog niet duidelijk

Lainé hekelt dat de telers nog steeds niet weten wat de basisprijs is voor oogst 2019. “De Europese regelgeving eist dat een contract een vaste hoeveelheid omvat. Ook moeten de prijzen bekend zijn vóór het zaaien. De akkerbouwers weten veel te laat voor welke prijs ze bieten kunnen telen. Ideaal is een minimumprijs voor de bieten en een prijstoeslag die afhankelijk is van de suikermarkt.”