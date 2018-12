Fiat voor neonicotinoïden in België, Nederland wacht af

België heeft een noodtoelating van 120 dagen gegeven voor het gebruik van neonicotinoïden.

Dat betekent dat – na een reeks andere Europese lidstaten – ook Belgische bietentelers de teelt van 2019 kunnen beginnen met zaad dat is gecoat met deze insecticiden.

In Nederland is de toelating nog niet verleend. “Dat kan nog enkele weken duren, gaf minister Carola Schouten eind vorige week aan”, licht Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun – eigenaar van Suiker Unie, toe. “De kans is groot dat het ons voor teelt 2019 niet meer lukt om bietenzaad van neonicotinoïden te voorzien. Dan wordt het een moeilijk jaar. We hebben niet voor alle plagen een alternatief.”

Noodtoelating clothianidine en thiametoxam

In België geldt de noodtoelating voor het gebruik van clothianidine en thiametoxam op bieten-, wortel- en slazaad, meldt Vilt.be. “Zowel bieten als bijen zijn hiermee beter beschermd”, zegt Maarten Trybou, hoofd van de dienst gewasbeschermingsmiddelen bij de FOD Volksgezondheid. “Een win-winsitiuatie.”

Het alternatief voor neonicotinoïden is het volvelds spuiten van andere breedspectrum-insecticiden, oftewel pyrethroïden. Dat is schadelijk voor allerlei, ook nuttige, insecten. De noodtoelating wordt voor de zekerheid alleen gegeven voor gewassen die niet bloeien en waar geen volggewas wordt geteeld dat bloeit.

LTO wil snel positief bericht uit Den Haag

“Goed nieuws voor de Belgische telers”, reageert LTO-vakgroep akkerbouw-voorzitter Jaap van Wenum. “Zeker nu België de vrijstelling afgeeft, kan Nederland niet achterblijven. De omstandigheden zijn vergelijkbaar en bovendien concurreren wij met elkaar. We willen een gelijk speelveld. Ik kan me best voorstellen dat knelpunten van lidstaten Europa-breed verschillen, maar in het geval van de neonicotinoïden verschillen de toepassingen niet zo veel. Dat zou dus gelijk op moeten gaan. Het is zaak dat er snel een positief bericht komt uit Den Haag.”

In Nederland heeft Suiker Unie de noodtoelating aangevraagd bij de overheid (alleen voor suikerbietenzaad dus). Dat proces is vorig voorjaar al in gang gezet. Dat het in andere lidstaten vlotter lukt, is Nederlandse belanghebbenden een doorn in het oog. “Bij ons zijn organisaties als NVWA en Ctgb betrokken. Dat proces loopt anders”, zegt De Lugt, die zich inmiddels richt op een toelating voor 2020 en de daaropvolgende jaren tot er een definitief alternatief beschikbaar is.