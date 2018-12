EU: 300.000 hectare paardenbloemen voor natuurrubber

De EU moet over 20 jaar 300.000 hectare paardenbloemen telen.

Dat is nodig om het doel te halen dat 20% van het natuurlijke rubber in 2040 in Europa wordt geproduceerd. Dan moet per hectare paardenbloem minimaal 800 kilo rubber worden geproduceerd.

12 miljoen ton natuurlijk rubber geproduceerd uit bomen

Volgens het Belgische Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wordt wereldwijd jaarlijks bijna 12 miljoen ton natuurlijk rubber geproduceerd uit bomen. Driekwart van de productie vindt plaats in Zuidoost-Azië. De EU verbruikt jaarlijks 1,2 miljoen ton natuurlijk rubber, vooral voor autobanden en meubelen. Het ILVO heeft dit jaar teeltproeven gedaan met paardenbloemen voor de productie van natuurlijk rubber.

Van het sap van de wortel van de paardenbloem kan natuurrubber worden gemaakt. - Foto: Koos Groenewold

700 tot 900 kilo per hectare

ILVO haalde in de veldproeven 3,5 ton drogestof aan paardenbloemwortels per hectare. Dat betekent zo’n 300 kilo rubber per hectare per jaar. Volgens het ILVO moet de opbrengst stijgen naar 700 tot 900 kilo per hectare om de teelt en verwerking rendabel te maken. Het instituut stelt dat dat kan via veredeling en teeltoptimalisatie. Het Wageningse onderzoeksbedrijf KeyGene veredelt paardenbloemen voor dit doel. KeyGene ontwikkelt plantmateriaal met een dikkere penwortel en een hoger rubbergehalte.