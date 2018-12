Droogte duwt suikerproductie EU fors omlaag

De EU produceert 18,2 miljoen ton suiker uit de bietenoogst van 2018. Dat is 3,1 miljoen ton (-15%) minder dan vorig seizoen, blijkt uit de laatste suikerbalans van de Europese Commissie.

Het areaal kromp iets (-1,8%) naar 1,648 miljoen hectare bieten. Er is gemiddeld 11,0 ton suiker per hectare geproduceerd. Dat is vanwege de droogte veel minder dan vorig seizoen (12,7 ton).

Doordat minder suiker beschikbaar is en omdat suiker goedkoop is op de wereldmarkt, exporteert de EU dit seizoen (2018-2019) minder suiker. In 2017-2018, het eerste seizoen zonder quotering en exportbeperking, verkocht de EU 3,4 miljoen ton suiker op de wereldmarkt. Er was toen heel veel suiker beschikbaar door de grote productie en doordat suikerproducenten surplussuiker uit het laatste quotumseizoen hadden overgeheveld naar het quotumloze seizoen. Voor dit seizoen verwacht de Commissie een totale export van 1,8 miljoen ton suiker.

Opvallend is dat de Commissie verwacht dat de mensen meer suiker gaan consumeren. Vorig seizoen schatte de Commissie de menselijke consumptie op 15,5 miljoen ton. Dat stijgt dit seizoen naar ruim 15,6 miljoen ton. Dit seizoen begon met een suikervoorraad van 2,4 miljoen ton. Door de afgenomen productie en de toenemende consumptie krimpt de voorraad aan het eind van dit seizoen naar 1,5 miljoen ton.