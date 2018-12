Drentse bollentelers binden strijd aan met drift

5 bloembollentelers in stroomgebied de Drentsche Aa binden met bovenwettelijke maatregelen de strijd aan met drift.

Zij passen onder andere spuittechnieken toe die emissie van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen, zoals Wingssprayer of een verlaagde spuitboom (30 in plaats van 50 centimeter boven het gewas). Ook zetten ze in op beslissingsondersteunende systemen ten aanzien van beregening. Verschillende telers gaan schadelijke wortellesie-aaltjes bestrijden met Tagetes in plaats van chemische middelen. Een deelnemer zet in op mechanische onkruidbestrijding.

Ervaringen delen met andere telers

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, meldt CLM Onderzoek en Advies. De ervaringen worden gedeeld met andere bollentelers.

“We hebben de eerste bespuitingen al uitgevoerd met verlaagde spuitboom”, licht teler Tom Rispens toe. “Met een halve dosering en 100 liter water per hectare minder. Dat beviel goed. Er zijn alleen nog weinig spuitdoppen toegelaten die we kunnen gebruiken bij een verlaagde spuitboom. De markt is er nog niet op aangepast.”

Collega Gert Veninga over de inzet van Tagetes: “Het werkt goed als alternatief voor de chemische grondontsmetting. Het is alleen wel een puzzel om het in het bouwplan in te passen.”