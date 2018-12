Cosun: NVWA positief over ontheffing bietenzaad

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert positief over een ontheffing voor het behandelen van bietenzaad met een neonicotinoïde.

Dat zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van bietentelerscoöperatie Cosun. “De minister wacht nog op advies van het Ctgb, het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.”

Eerder deze week meldde landbouwminister Carola Schouten dat ze het advies begin januari verwacht. Dan besluit ze over een tijdelijke ontheffing voor bietenzaad dat met een neonicotinoïde is behandeld. “Dat is te laat voor de uitzaai in 2019”, zegt De Lugt.

Cosun: zaadcoating bestrijd insecten met beperkte milieu-impact

De EU verbood eind april het gebruik van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in open teelten. Cosun vreest een grote impact op de bietenteelt. Daarom vraagt Cosun om een tijdelijke toelating op een beperkt bietenareaal. Volgens Cosun werkt een zaadcoating goed tegen insecten, terwijl de milieu-impact beperkt is. Cosun verwacht dat er binnen 3 jaar alternatieven zijn voor de neonicotinoïden.