Boete dreigt voor 365 Cosun-leden

Dit seizoen hebben 365 Cosun-leden onvoldoende bieten gezaaid om aan hun leveringsplicht te kunnen voldoen.

De raad van beheer van de bietentelerscoöperatie gaat beoordelen of de telers hier goede redenen voor hebben, zegt voorzitter Dirk de Lugt. “We beoordelen in hoeverre deze telers een onverantwoord risico hebben genomen door te weinig bieten te zaaien conform hun leveringsplicht. Daarbij rekenen we met de gemiddelde hectareopbrengst van de laatste 5 jaar, waarbij het slechtste en het beste jaar afvallen. De boete is maximaal € 15 per ton niet geleverde bieten.”

Goede redenen

De telers met een te klein bietenareaal conform hun leveringsplicht konden tot 1 december ontheffing aanvragen. Cosun meldde dit begin augustus aan de leden. De Lugt: “De leden moeten hele goede redenen hebben waarom ze dit jaar een te klein bietenareaal hebben gezaaid.”

‘Bietentoerisme’ niet toegestaan

Voor volgend jaar zijn er akkerbouwers die hun ledenleveringsbewijzen (LLB’s) voor verhuur aanbieden. Volgens De Lugt verbieden de reglementen van Cosun het verhuren van LLB’s. “Dat is een vorm van bietentoerisme dat wij niet toestaan. Een Cosun-lid hoort zijn bieten zelf te telen en te leveren. In bijzondere situaties kan een lid een deel van zijn bieten onderbrengen bij een ander Cosun-lid, bijvoorbeeld als hij tijdelijk minder land ter beschikking heeft. Dat moet hij overleggen met de agrarische dienst.”