Bloembollensector vraagt AVV aan voor onderzoek

De bloembollensector gaat een algemeen verbindend verklaring (AVV) aanvragen om het geplande onderzoeksprogramma uit te voeren.

Dat meldt ketenorganisatie KAVB. De AVV is een instrument waarmee alle ondernemers in de sector financieel bijdragen aan onderzoek, in dit geval voor de teelt en broei van bloembollen. Ook de sectoren akkerbouw en glastuinbouw maken gebruik van een AVV.

KAVB onderzoeksprogramma start in 2020

Uit een peiling door de KAVB onder vakgenoten blijkt dat 81% erachter staat. Komend jaar wordt invulling gegeven aan het onderzoeksprogramma en de hoogte van de bijdrage vastgesteld. De ondernemers staan zelf aan het roer. Naar verwachting begint de uitvoering in 2020.

De vrijwillige onderzoeksfondsen bij de KAVB blijven vooralsnog gewoon bestaan en vervullen nog steeds een belangrijke rol bij de financiering van onderzoek. Ondernemers in de bloembollensector lopen steeds vaker tegen vragen aan waar op dit moment geen oplossingen voor zijn, verklaart KAVB de nieuwe stap. Kwaliteitseisen worden steeds strenger, de mogelijkheden om ziekten en plagen te bestrijden nemen af en door extremer weer worden de risico’s om bloembollen te telen en te broeien steeds groter. “Antwoorden zijn nodig om ook in de toekomst bollen en bloemen te kunnen blijven telen.”

Ondernemers dragen nu vrijwillig bij aan de onderzoeksfondsen van de KAVB. Deze manier van financieren niet voldoende om alle problemen aan te pakken.